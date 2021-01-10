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Количество погибших из-за непогоды в Испании увеличилось до четырех

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Число жертв бури «Филомена», которая обрушилась на Испанию, увеличилось до четырех. Об этом 9 января сообщили в полиции провинции Сарагоса.

Сообщается, что четвертым погибшим стал бездомный, который умер от переохлаждения.

Как заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, в ряде районов страны, в том числе Мадриде и Толедо, к устранению последствий стихии были привлечены военные.

«Это абсолютно беспрецедентная ситуация. Мы знали, что «Филомена» будет действовать жестко, но это гораздо жестче прогнозов», — сказала она в эфире радиостанции RTVE.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Сильнейший снегопад обрушился на север и центр Испании. Температура снизилась из-за шторма «Филомена». В результате в Мадриде выпало около 10 см осадков. В горах Андалусии уровень снега достиг отметки в 50 см.

Погодные условия привели к затруднениям движения на дорогах: зафиксированы перекрытия на 200 участках шоссе. Футбольный клуб «Реал Мадрид» не смог вылететь на матч с командой «Осасуна» на чемпионате Испании из-за погоды. Уточняется, что из-за снегопада на взлетно-посадочной полосе образовалась наледь.

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