Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В РФ вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными
Интернет
Канал Дональда Трампа нашли в Telegram
Спорт
Месси установил рекорд в чемпионате Испании
Мир
Госдеп отменил все ограничения на сотрудничество с Тайванем 
Общество
Очевидец заявил о лжи хозяйки сгоревшего дома престарелых под Тюменью
Мир
Отключение электроэнергии затронуло весь Пакистан
Мир
Глава минздрава ФРГ опроверг планы избираться на пост канцлера
Мир
В США задержан штурмовавший Капитолий «викинг»
Мир
Эрдоган связал будущее Турции с Евросоюзом

Девушка сломала позвоночник на снежной горке в Ленинградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несовершеннолетняя девушка сломала позвоночник, катаясь на снежной горке в Ленинградской области. Об этом 10 января сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на стадионе «Кировец» в городе Тихвин. Скатываясь с горки, девушка ударилась спиной об забор. Информация о ее состоянии уточняется.

17 сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге 10-летний мальчик сломал позвоночник, когда играл на крыше гаража. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, гематомы головы и компрессионный перелом позвоночника.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020