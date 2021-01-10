Девушка сломала позвоночник на снежной горке в Ленинградской области

Несовершеннолетняя девушка сломала позвоночник, катаясь на снежной горке в Ленинградской области. Об этом 10 января сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на стадионе «Кировец» в городе Тихвин. Скатываясь с горки, девушка ударилась спиной об забор. Информация о ее состоянии уточняется.

17 сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге 10-летний мальчик сломал позвоночник, когда играл на крыше гаража. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, гематомы головы и компрессионный перелом позвоночника.