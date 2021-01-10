Месси установил рекорд в чемпионате Испании

Аргентинский футболист «Барселоны», капитан команды Лионель Месси 9 января забил два мяча в матче чемпионата Испании против «Гранады» и установил рекорд — он стал первым игроком в испанском первенстве, который забивал минимум 10 голов в последних 15 сезонах.

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Барселоны». В первом тайме Месси оформил дубль, таким образом в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании на счету аргентинца стало 11 голов.

Кроме того, нападающий обошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного. В активе 33-летнего аргентинца 48 голов (37 — в Ла Лиге) со штрафного за сине-гранатовых. У 35 летнего португальца на один гол меньше (47 — всего, 32 — в серии A), пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее, 22 декабря, Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. В матче 15-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (3:0) аргентинец забил свой 644-й мяч в составе «Барселоны» и обошел трехкратного чемпиона мира на один мяч.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Пеле выступал за бразильский «Сантос» с 1956 по 1974 год, забив за это время 643 гола.