Госдеп отменил все ограничения на сотрудничество с Тайванем 

Госдепартамент США отменяет все внутренние ограничения на сотрудничество с китайским Тайванем, сообщил 9 января глава ведомства Майк Помпео.

По его словам, американские власти в течение нескольких десятилетий вводили ограничения в вопросе взаимодействия дипломатов обеих стран, военных, а также против официальных лиц Тайваня.

«Правительство США предприняло эти действия в одностороннем порядке, пытаясь задобрить коммунистический режим в Пекине. Больше этого не будет. Сегодня я объявляю, что снимаю все эти добровольные ограничения», — цитирует Помпео Reuters.

Глава Госдепа назвал Тайвань страной с динамично развивающейся демократией и надежным партнером США.

22 октября США одобрили новую поставку партии вооружения на Тайвань на сумму $1,8 млрд. По данным Пентагона, в сделку включены три системы вооружений, включая ракетные установки, датчики обнаружения и артиллерию. Позднее Китай объявил, что введет санкции против трех американских компаний из-за поставок вооружения.

Летом Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16. Пекин выразил протест Вашингтону.

Власти материкового Китая считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в регионе.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР, признавая политику «одного Китая». Однако Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.