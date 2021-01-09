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Отключение электроэнергии затронуло весь Пакистан

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https://www.samaa.tv/news/pakistan/2021/01/major-power-breakdown-hits-several-cities-across-pakistan/
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Отключение электроэнергии затронуло весь Пакистан, сообщает 9 января местное издание Dawn.

Страна с населением в более чем 200 млн человек осталась без света незадолго до полуночи. Ранее сообщалось, что электроэнергии нет в таких крупных городах, как Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан и Касур.

По словам федерального министра энергетики Омара Аюба, отключение электроэнергии вызвано сбоем в национальной системе распределения электроэнергии. Причина происшествия выясняется. Предпринимаются попытки запустить электростанцию Tarbela для восстановления электроснабжения.

В сообщении министерства энергетики страны в Twitter, авария произошла в 23:41 по местному времени (21:41 мск) на электростанции Гудду.

31 декабря сообщалось, что в результате аварии без электричества остались более 21 тыс. жителей Углегорского района Сахалина.

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