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Boeing предложил поддержку индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air

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Американская компания Boeing предложила поддержку индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, которой принадлежал разбившийся в акватории Яванского моря самолет Boeing 737-524. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 9 января в Twitter американской компании.

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«Нам известны сообщения средств массовой информации из Джакарты о рейсе Sriwijaya Air SJ-182. Наши мысли с экипажем, пассажирами и их семьями. Мы поддерживаем контакты с нашими клиентами из авиакомпаний и готовы поддержать их в это трудное время», — говорится в сообщении.

Какую именно помощь компания готова оказать индонезийскому авиаперевозчику — не уточняется.

9 января стало известно, что самолет Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air рейса SJ182 Джакарта–Понтианак пропал с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта индонезийской столицы. По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло в море. Предположительно, взорвавшись.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения. По его словам, на борту находились 65 человек. По данным авиакомпании, в самолете были 62 человека.

Обстоятельства трагедии выясняются, известно, что самолет резко потерял высоту после взлета.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому лидеру Джоко Видодо и родным погибших в связи с крушением самолета.

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