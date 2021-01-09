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Ребенок и мужчина пострадали при взрыве баллона газа в Ленобласти

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В Ленинградской области при взрыве газового баллона ожоги получили мужчина и трехлетний ребенок, сообщает в субботу, 9 января, телеканал «78» в Telegram.

Отмечается, что происшествие произошло в деревне Грязно Гатчинского района.

Степень тяжести полученных травм не уточняется.

Выясняются причины и обстоятельства инцидента.

6 января взрыв произошел в квартире одного из многоквартирных жилых домов в Луганске. Предварительно причиной стала утечка газа. По данным ряда СМИ, в доме живет начальник управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Ян Лещенко, он был госпитализирован с ожогами.

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