В Уфе умер худрук Русского академического драмтеатра Михаил Рабинович

Художественный руководитель Русского академического драматического театра Михаил Рабинович умер в Уфе. Об этом 9 января на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

«Отпускать всегда тяжело... Большая утрата... дорогой Михаил Исакович — наставник, старший товарищ, друг... целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом», — написала она.

Михаил Рабинович родился 23 августа 1940 года. С 1976 по 1983 годы был режиссером в Дагестанском русском драматическом театре, кроме того, с 1981 по 1983 годы в этом же театре исполнял обязанности главного режиссера. С 1984 года работал главным режиссером Русского академического драматического театра в Уфе, а с 1998 года — его художественным руководителем.

В 2015 году Михаил Рабинович был удостоен государственной награды Башкирии — Ордена Дружбы народов.