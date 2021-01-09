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Эрдоган связал будущее Турции с Евросоюзом

Эрдоган связал будущее Турции с Евросоюзом

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Турция видит свое будущее в Евросоюзе. Об этом в ходе переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, говорится 9 января в сообщении на его сайте.

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«Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что ЕС занимает приоритетное положение в повестке дня Турции и она видит свое будущее в Европе», — отметили в канцелярии политика.

Важным инструментом, по его мнению, в позитивной повестке дня между Анкарой и Брюсселем может стать обновление миграционного соглашения. 2021 год предлагает новую эффективную среду сотрудничества в области миграции, отметил Эрдоган, пишет «Газета.ру».

«Эрдоган подчеркнул, что необходимо обновить Таможенный союз с ЕС, обеспечить безвизовый режим для турецких граждан, предпринять шаги в переговорах о членстве Турции в ЕС, восстановить взаимное доверие и положить конец дискриминационным действиям и риторике в отношении Турции», — добавили в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган в последние годы регулярно напоминает о планах Турции об интеграции с Европой. Но его действия иногда расходятся с общепринятыми европейскими ценностями, о чем не раз говорили в Брюсселе.

Так, комментируя идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании во Франции «просвещенного ислама» после серии терактов, турецкий лидер посоветовал ему «лечить свою психику». Разногласия ЕС и Турции возникали и из-за решения Анкары вести разработку месторождения газа вблизи Кипра. ЕС ввел санкции против турецкой стороны.

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