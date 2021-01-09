В Индонезии раскрыли детали крушения пассажирского Boeing 737

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевший крушение вблизи Джакарты, не подавал аварийных сигналов, сообщил 9 января заместитель главы отделения по операциям поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи.

«Австралия также не получила сигнал. Поэтому поисково-спасательное управление всё еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк не передал сигнал», — цитирует его агентство Antara.

В настоящее время на месте крушения ведутся поиски тел и обломков. Задействовано несколько гражданских судов и корабли ВМС страны. Кроме того,

военно-воздушные силы Индонезии подготовили два вертолета и самолет для поисково-спасательной операции. По данным СМИ, поиски осложняет плохая видимость и наступление ночи.

Однако части фюзеляжа и кресел уже найдены.

9 января стало известно, что самолет авиакомпании Sriwijaya Air рейса SJ182 Джакарта–Понтианак пропал с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта индонезийской столицы. По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло в море. Предположительно, взорвавшись.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения. По его словам, на борту находились 65 человек. По данным авиакомпании, в самолете были 62 человека.

Обстоятельства трагедии выясняются, известно, что самолет резко потерял высоту после взлета.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому лидеру Джоко Видодо и родным погибших в связи с крушением самолета.