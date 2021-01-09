Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Twitter заблокировал аккаунт притворившегося Трампом французского депутата
Мир
Взрыв оставил без газа более 10 сел Полтавской области Украины
Общество
Задержана владелица сгоревшего под Тюменью нелегального дома престарелых
Мир
Репортер The New York Times привился российской вакциной «Спутник V»
Мир
В США увидели в штурме Капитолия черты предгитлеровской эпохи
Общество
Умер российский физик-теоретик Элиашберг
Мир
Мнение посла Польши о Бандере вызвало злость украинских националистов
Мир
Число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании превысило 3 млн
Мир
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением Boeing

В Индонезии раскрыли детали крушения пассажирского Boeing 737

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевший крушение вблизи Джакарты, не подавал аварийных сигналов, сообщил 9 января заместитель главы отделения по операциям поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи.

Обещал и вернулся: Boeing 737 MAX снова в небе после долгого простоя
Перспективы полномасштабного использования лайнера мировыми авиакомпаниями пока выглядят туманно

«Австралия также не получила сигнал. Поэтому поисково-спасательное управление всё еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк не передал сигнал», — цитирует его агентство Antara.

В настоящее время на месте крушения ведутся поиски тел и обломков. Задействовано несколько гражданских судов и корабли ВМС страны. Кроме того,

военно-воздушные силы Индонезии подготовили два вертолета и самолет для поисково-спасательной операции. По данным СМИ, поиски осложняет плохая видимость и наступление ночи.

Однако части фюзеляжа и кресел уже найдены.

9 января стало известно, что самолет авиакомпании Sriwijaya Air рейса SJ182 Джакарта–Понтианак пропал с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта индонезийской столицы. По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло в море. Предположительно, взорвавшись.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения. По его словам, на борту находились 65 человек. По данным авиакомпании, в самолете были 62 человека.

Обстоятельства трагедии выясняются, известно, что самолет резко потерял высоту после взлета.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому лидеру Джоко Видодо и родным погибших в связи с крушением самолета.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020