Задержана владелица сгоревшего под Тюменью нелегального дома престарелых

Владелица нелегального дома престарелых под Тюменью, где семь человек погибли при пожаре, задержана, сообщили в СК 9 января.

Отмечается, что женщина в момент пожара также находилась в пансионате. Она смогла покинуть горящее здание, оставив в нем постояльцев.

По данным журналистов РЕН ТВ, владелицей хосписа является Ольга Вильямсон, которая ранее возглавляла компанию «Клиника строительной помощи». Фирма была ликвидирована еще в 2015 году.

Отмечается, что по номеру телефона, который указан в рекламе сгоревшего нелегального дома престарелых, зарегистрирована именно эта строительная компания. При этом журналисты выяснили благодаря приложению GetContact, связывавшиеся с пансионатом люди чаще всего записывали этот номер как «Ольга Пансионат».

Кроме того, в опубликованном Ольгой объявлении показаны фото интерьеров хосписа, которые схожи со снимками, сделанными изнутри сгоревшего здания.

Пожар в частном здании в поселке Боровском Тюменской области произошел 9 января. Огонь охватил 200 кв. м здания на улице Трактовой, погибли семь человек. По предварительным данным, еще один был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте работают криминалисты и следователи. Вероятной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. Ход расследования на личный контроль взяли глава СК Александр Бастрыкин и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Проблема пожаров в частных и нелегальных домах престарелых не нова. В селе Ишбулдино в Башкирии в ночь на 15 декабря в пожаре погибли 11 человек. Все они были пациентами частного пансионата для престарелых, который оказался не зарегистрирован, региональные власти о его существовании не знали.