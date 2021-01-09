CNN рассказала о действиях Меланьи Трамп во время штурма Капитолия

Первая леди США Меланья Трамп во время штурма Капитолия сторонниками своего супруга занималась фотосессией объектов декора Белого дома. Об этом 8 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Когда тысячи сторонников [действующего президента США Дональда] Трампа устремились к Капитолию США, чтобы осадить центр американской демократии, первая леди Меланья Трамп занималась фотосессией в Белом доме», ― говорится в сообщении.

Как рассказал человек, знакомый с распорядком дня жены американского лидера, делались фотографии ковров и других предметов в резиденции, а также в восточном крыле. Согласно данным CNN, Меланья Трамп заинтересовалась написанием книги о предметах декора, которые она отреставрировала и скопила в Белом доме.

Также телеканал подчеркнул, СМИ спрашивали первую леди страны о том, будет ли она призывать к спокойствию и прекращению насилия, как она это делала во время летних протестов, однако Меланья ничего на этот счет не опубликовала.

6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали несколько человек, в том числе два полицейских.

8 января стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам, поэтому и начались беспорядки и споры об итогах выборов.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, а после выборов усилился раскол общества.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.