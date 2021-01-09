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Папа римский прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

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Штурм митингующими здания конгресса в Вашингтоне потрясли папу римского Франциска. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу итальянской сети Mediaset, сообщает 9 января «Радио Ватикана».

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По словам понтифика, события стали для него неожиданностью, хотя ни одно общество не застраховано от мятежа.

«Я был поражен, потому что этот народ очень дисциплинирован в демократии», — сказал глава римско-католической церкви.

Как он напомнил, даже «в самых зрелых реалиях» есть люди, которые «выбирают путь против общины, против демократии, против общего блага».

Насилие необходимо осуждать, добавил понтифик. Ни один народ не может похвалиться тем, что в его истории не было случая насилия, поэтому важно «хорошо осознать» случившееся, чтобы оно не повторилось впредь, отметил папа римский.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал демократ Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. За день до этого глава Белого дома анонсировал митинг в Вашингтоне.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков погибли пять человек, порядка 50 полицейских получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков отметила, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По этой причине и начались беспорядки и споры об итогах выборов.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, а после выборов усилился раскол общества.

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