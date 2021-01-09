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Елизавета II и принц Филипп привились от COVID-19

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94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее супруг 99-летний принц Филипп сделали прививки от COVID-19. Об этом 9 января сообщили в Букингемском дворце.

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«Королева и герцог Эдинбургский были привиты сегодня вакциной от коронавируса»,— приводит сообщение The Guardian.

Каким именно препаратом вакцинировали королевскую семью, не уточняется. Как себя чувствует королева и супруг после вакцинации, также не уточняется.

Вакцинация стартовала в Великобритании в конце декабря. Как отмечало издание Daily Mail, Елизавета II и принц Филипп планировали получить препарат в порядке очереди, без каких-либо привилегий.

В субботу стало известно, что Британия стала пятой страной в мире, где число выявленных случаев коронавируса превысило 3 млн. За последние сутки в стране зарегистрировали 59,9 тыс. новых случаев заражения. За весь период умерли более 80,8 тыс. человек.

8 января власти Лондона объявили чрезвычайную ситуацию в городе, назвав положение критическим. При этом премьер Борис Джонсон констатировал кризис в сфере здравоохранения, по его словам, страна вышла на пик загруженности больниц. Кроме того, в королевстве распространяется новый штамм коронавируса, который более заразен. Из-за этого ряд стран прекратили авиасообщение с Великобританией.

В декабре власти Великобритании одобрили для вакцинации препараты Pfizer и BioNTech, а также вакцину американской компании Moderna.

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