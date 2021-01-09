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Twitter заблокировал аккаунт притворившегося Трампом французского депутата

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Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт французского депутата Иоахима Сан-Форже, который начал писать от имени действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 9 января, сообщила газета Politico.

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Как передает издание, депутат, обладающий «галочкой» верификации в этой соцсети сменил имя в профиле и аватар, после чего успел написать один твит, состоящий лишь из слова «помогите».

Позже Сан-Форже заявил, что его телефон и аккаунт были взломаны.

Ранее в этот день стало известно, что Twitter начал блокировку аккаунтов сторонников действующего президента США: экс-советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна и бывшего юриста избирательной кампании Трампа Сидни Пауэлл.

8 января сообщалось, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

В соцсети в этот же день исполнили свое обещание, заморозив страницу избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором Трамп подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Соцсеть сразу удалила этот пост.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил действия руководства Twitter, заявив, что таким образом правящая элита блокирует «политически неугодный» контент в социальных сетях, а также авторов, которые его распространяют.

Ограничения работы аккаунта Трампа в Twitter начались 6 января после того, как во время штурма Капитолия сторонниками президента тот опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами.

Жертвами беспорядков в Вашингтоне стали четыре человека. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

Затем соцсеть временно заблокировала страницу, потребовав удалить три последних поста для снятия ограничения. Американский лидер, в свою очередь, выполнил условия. Помимо Twitter страницы Трампа были заблокированы и в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

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