В США увидели в штурме Капитолия черты предгитлеровской эпохи

Ситуация в Соединенных Штатах схожа с событиями Веймарской республики, после падения которой началась эпоха Гитлера, пишет обозреватель The National Interest Джейкоб Хэйлбрунн. По его мнению, события в Вашингтоне могут стать предвестниками «более темных» событий».

«США будут напоминать Римскую республику времен упадка, в которой и Цицерон, и Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг на друга прямо на улице», — полагает автор публикации.

Как он напомнил, этот путь прошла веймарская Германия. По его словам, есть явные совпадения с той предгитлеровской эпохой и нынешними событиями в США. Например, треть всех демократов и республиканцев теперь уверены, что политическое насилие может быть оправданно.

То есть большая доля людей полагает, что можно применять силу для защиты «правильных» политических мнений. При этом число таких граждан выросло в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, произошедшее показало, что в США произошло крушение норм, позволявших взаимодействовать людям с полярными взглядами в рамках одного государства, уверен обозреватель.

По его словам, ответное насилие усиливает первоначальную обиду, а это создает новую жестокость.

США в настоящее время ждут два варианта событий: либо штурм Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа станет последним эпизодом «в этой драме ненависти», либо политическое насилие станет нормой. В таком случае США пойдут по пути Веймарской республики. Тогда итогом стала делегимитизация режима, напомнил Хэйлбрунн.

6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе два полицейских.

8 января стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам, поэтому и начались беспорядки и споры об итогах выборов.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, а после выборов усилился раскол общества.