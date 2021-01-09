Умер российский физик-теоретик Элиашберг

Академик РАН, физик-теоретик Герасим Элиашберг скончался на 91-м году жизни, сообщили в Российской академии наук 9 января.

Отмечается, что ученый умер накануне, 8 января. Причины смерти не уточняются.

Элиашберг известен работами в области статистической физики, сверхпроводимости, физики твердого тела, пишет «РИА Новости».

Герасим Элиашберг родился в 1930 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного ордена Ленина университета имени Жданова. Работал в ленинградском Физико-техническом институте Академии наук СССР и в Институте теоретической физики имени Ландау.