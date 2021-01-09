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Умер последний из создателей атомной бомбы

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Ушел из жизни старейший академик РАН Исаак Халатников, передает телеканал «Известия». Ученый был одним из создателей первой советской атомной бомбы. Основателю и почетному директору Института теоретической физики имени Ландау был 101 год. Исааку Марковичу принадлежит множество научных трудов. Также Халатников был лауреатом большого количества премий. Ученый имеет государственные награды. В 2020 году он был награжден орденом Александра Невского.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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