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Сгоревшее под Тюменью здание оказалось нелегальным домом престарелых

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Дом в Тюменской области, при пожаре в котором погибли семь человек, оказался нелегальным хостелом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС.

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Отмечается, что все погибшие при пожаре люди были постояльцами, и все они старше 70 лет. По уточненным данным погибли семь человек, еще один пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте работают криминалисты и следователи, устанавливаются причины возгорания.

Ранее в этот же день стало известно, что крупный пожар произошел в доме на улице Трактовой в поселке Боровский. Ход расследования взяли на контроль тюменский губернатор Александр Моор и глава СК Александр Бастрыкин.

В мае прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели девяти человек во время пожара в нелегальном хосписе в подмосковном Красногорске. Организатор хосписа Дмитрий Новиков был задержан.

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