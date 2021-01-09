Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Башкирии

Три человека погибли в столкновении двух легковушек на автотрассе в Башкирии, еще пять человек пострадали. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«На 217-м км автодороги Уфа–Оренбург совершено столкновение встречных автомашин Mitsubishi Lancer, под управлением 35-летнего жителя Зианчуринского района, двигавшегося в сторону города Кумертау, и Hyundai Solaris», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства. Погибли семилетняя девочка и восьмилетний мальчик, находившиеся в Hyundai.

Погибшая в аварии женщина находилась в салоне Mitsubishi. С места ДТП госпитализированы в больницу трое несовершеннолетних пассажиров этого автомобиля.

Накануне два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы на Сахалине. Авария произошла на пятом километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха.