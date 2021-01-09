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Друг госпитализированного с COVID-19 Грачевского рассказал о его состоянии

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Актер театра и кино Владимир Долинский рассказал о стабилизации состояния художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Об этом 9 января сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Долинский опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что Грачевского ввели в медикаментозную кому.

«У Бори стабилизировалось состояние, ему лучше. Слава богу», — цитирует его телеканал. По словам актера, пока о выздоровлении Грачевского говорить трудно.

О госпитализации худрука стало известно 28 декабря. Об обнаружении у него коронавируса он рассказал за неделю до своей госпитализации. Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день о состоянии супруга рассказала его жена. По ее словам, тогда Грачевский находился в стабильно тяжелом состоянии.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.

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