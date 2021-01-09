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В компании Boeing прокомментировали крушение самолета в Индонезии

Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением Boeing

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Президент России Владимир Путин в субботу, 9 января, выразил соболезнования индонезийскому лидеру Джоко Видодо в связи с крушением пассажирского самолета Boeing 737 и гибелью 65 человек, находившихся на борту.

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«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», ― говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее в этот день министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади объявил о крушении пассажирского самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air.

Boeing 737 пропал с радаров 9 января спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет вылетел в город Понтианак, однако за минуту до исчезновения начал резко терять высоту. По предварительным данным, воздушное судно отклонилось от курса.

Позднее СМИ сообщили, что Boeing 737-500 упал в воду недалеко от столицы Индонезии, а в предполагаемом месте крушения найдены обломки лайнера и части тел. В свою очередь, портал Delik проинформировал, что крушение произошло в Яванском море в районе острова Лаки. По словам очевидцев, самолет взорвался при падении.

Власти уточнили, что на борту находились 65 человек, включая семерых детей, троих младенцев и 12 членов экипажа.

Российское посольство сообщило, что, по предварительным данным, россиян на борту не было.

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