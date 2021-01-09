Полиция обнаружила пикап с бомбами в день беспорядков у Капитолия

Правоохранители обнаружили пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием, припаркованный неподалеку от Капитолия в Вашингтоне в день беспорядков. Об этом 9 января сообщил телеканал NBC 2 со ссылкой на СNN.

Владелец автомобиля установлен и задержан. Им оказался 70-летний Лонни Лерой Коффман из Фолквилля, штат Алабама. Его арестовали и обвинили в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без лицензии.

Автомобиль находился в двух кварталах от Капитолия у национального республиканского клуба. Помимо самодельных бомб с горючими смесями в нем были штурмовая винтовка М4, пистолет и снаряженные магазины к ним.

Коффман заявил, что у него в машине были сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Однако полиция обнаружила там также куски ткани и запалы.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал демократ Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. За день до этого глава Белого дома анонсировал митинг в Вашингтоне.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В результате погибли пять человек, порядка 50 полицейских получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений, поэтому и начались беспорядки и споры об итогах выборов.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, а после выборов усилился раскол общества.