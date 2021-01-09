Греция расширит территориальные воды в Ионическом море на 12 миль, сообщает телеканал «Известия». Соответствующий проект кабинет министров страны внёс на рассмотрение в парламент, об этом сообщил глава МИД Греции. Министр также добавил, что проект подтверждает стратегию Греции по поиску соглашений с соседними странами. О планах расширить территориальные воды страны заявляли ещё в 2018 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.