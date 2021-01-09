Сотрудники ГИБДД с 1 марта будут присутствовать при техосмотре автобусов

Сотрудники ГИБДД с 1 марта 2021 года будут присутствовать при проведении техосмотра автобусов. Изменения внесены постановлением правительства РФ «Об утверждении правил организации и проведения технического осмотра автобусов», подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в мае 2020 года..

Техосмотр автобусов (ТО) станут проводить аккредитованные операторы при участии сотрудника Госавтоинспекции по предварительной записи. Заявку на ТО водитель автобуса сможет подать любому оператору в любой пункт независимо от места регистрации транспортного средства. Обратиться можно по телефону или электронной почте.

По результатам техосмотра в единой автоматизированной информационной системе будет сформирована диагностическая карта, где сотрудник ГИБДД отметит соответствие или не соответствие автобуса требованиям безопасности.

Накануне сообщалось, что МВД России с 1 марта будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, которые его не прошли. Операторам, которые выдадут карту без прохождения автомобилем технического осмотра, грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.