Twitter бессрочно заблокировал личный аккаунт Трампа

Twitter заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа на постоянной основе. Об этом 8 января сообщила пресс-служба администрации соцсети.

«После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и контекста вокруг них мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», ― говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что никакие учетные записи не могут перевесить правила платформы, добавив, что соцсеть нельзя использовать для подстрекательства к насилию, пишет «Газета.ру».

В частности, администрация Twitter обратила внимание на два твита американского лидера. В первом Трамп утверждает, что все те, кто проголосовал за него, не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению; во втором он сообщил о том, что не придет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

Кроме того, компания заморозила страницу избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором Трамп подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Соцсеть сразу удалила этот пост.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил действия руководства Twitter, заявив, что таким образом правящая элита блокирует «политически неугодный» контент в социальных сетях, а также авторов, которые его распространяют.

9 января стало известно, что Twitter начал блокировку аккаунтов сторонников действующего президента США за распространение контента, связанного с теорией заговора QAnon. Были заблокированы страницы экс-советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна и бывшего юриста избирательной кампании Трампа Сидни Пауэлл.

Эта теория предполагает, что Трамп собирается разоблачить масштабную международную схему педофилии, в которую якобы вовлечены лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

Ограничения работы аккаунта Трампа в Twitter начались 6 января после того, как во время штурма Капитолия сторонниками президента тот опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами.

Жертвами беспорядков в Вашингтоне стали несколько человек. Более 50 правоохранителей пострадали, некоторые были госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

Затем соцсеть временно заблокировала страницу, потребовав удалить три последних поста для снятия ограничения. Американский лидер, в свою очередь, выполнил условия. Помимо Twitter страницы Трампа были заблокированы и в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.