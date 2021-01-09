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Японские ученые создали способный убить COVID-19 за 30 секунд прибор

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Портативное устройство, которое способно за 30 секунд уничтожить почти 100% вирусов COVID-19, создали в Японии. Об этом сообщили в японском издании Mainichi.

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Прибор получил название Handy UV emitter, он излучает импульсы глубокого ультрафиолета. Как утверждают разработчики, длина излучаемого прибором УФ-света составляет 280 нм, их оптическая мощность равна 70 милливаттам.

Подчеркивается, что частицы вирусов может уничтожить волна света длиной 260 нм, однако прибор, способный создавать такие волны, служит около 2 тыс. часов. Однако при длине волны в 280 нм срок службы можно увеличить примерно в 10 раз.

По результатом теста прибор смог побороть 99,99% вирусов за 30 секунд, при этом расстояние между ним и поверхностью составило 5 см.

В настоящее время создатели устройства намерены найти производителя светодиодов, чтобы разработка могла быть запущена в серию. В перспективе ее будут использовать для очищения воздуха, например, в кондиционерах и других устройствах.

В начале января стало известно, что турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за 10 секунд. Прибор получил название Diagnovir. Аппарат способен выявлять коронавирус в образцах слюны. Проба смешивается со специальным раствором и помещается в прибор, оптическая система меняет цвет свечения при обнаружении COVID-19.

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