Техосмотр автобусов будут проводить при сотрудниках ГИБДД. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2021 года, сообщает телеканал «Известия». Осмотр может осуществлять только аккредитованный оператор.Результаты внесут в единую автоматизированную информационную систему. Водитель может записаться на процедуру в любой пункт технического осмотра, независимо от места регистрации автобуса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.