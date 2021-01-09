Задержанную в ходе беспорядков в США русскоговорящую женщину отпустили

Русскоговорящую уроженку Молдавии Кристину Малимон, которую задержали за неподчинение полиции возле здания Капитолия, отпустили. Об этом в субботу, 9 января, сообщает портал OPB.

Как уточняется, о задержании 28-летней женщины вместе с матерью стало известно 7 января. Согласно документам суда, они проникли на территорию здания конгресса. Правоохранители потребовали, чтобы женщины покинули место происшествия, однако те не подчинились.

Разбирательство по делу состоится в июне, Малимон и ее мать не признали свою вину. Подчеркивается, что условия освобождения женщин предусматривают необходимость покинуть город.

Накануне, 8 января, сообщалось, что Кристина Малимон является активной сторонницей президента Дональда Трампа, вице-председателем организации «Молодые республиканцы Орегона» и числится делегатом от Республиканской партии округа Малтнома. В суде ей понадобился переводчик на русский язык.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков скончались несколько человек, порядка 50 полицейских получили ранения.

В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа после того, как во время штурма Капитолия президент опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами. После временного ограничения доступа к странице соцсеть навсегда заблокировала аккаунт политика.

8 января политолог Андрес Томас Контерис констатировал, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили раскол в обществе. По его словам, демократия означает власть народа, но у американского народа никогда не было власти, так как управление находилось и находится в руках элит.