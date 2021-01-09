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Три человека стали жертвами сильнейшей за 50 лет снежной бури в Испании

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Самая сильная за полвека снежная буря в Испании уже унесла жизни троих человек. Об этом в субботу, 9 января, сообщил в ходе пресс-конференции министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.

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По его словам, два человека погибли в Андалусии, третий — на территории автономного сообщества Мадрид. Как он добавил, в 19 общинах поднят уровень погодной опасности из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных ураганом «Филомена», с дождем и снегом и ветрами со скоростью более 90 км/ ч на Канарских островах.

По данным издания Pais, мэр Толео Милагрос Толон обратился к населению с просьбой проявить осторожность и предупредил об опасности сломанных веток и скопления снега на балконах.

В настоящее время снежный шторм мешает движению высокоскоростных поездов в Валенсии. В нескольких регионах Испании отключено энергоснабжение.

Из-за стихии с пятницы прекратил работу международный аэропорт Мадрид-Барахас, в городе не ходят автобусы. Из-за ненастья футбольный клуб «Реал Мадрид» не смог вылететь на матч с командой «Осасуна» на чемпионате Испании.

Погодные условия привели к затруднениям движения автотранспорта на дорогах.

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