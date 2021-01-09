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Умер последний из создателей атомной бомбы СССР академик Халатников

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Академик Исаак Маркович Халатников, принимавший участие в создании первой советской атомной бомбы, скончался на 102-м году жизни. Об этом 9 января сообщили в Российской академии наук (РАН).

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Почетный директор Института теоретической физики имени Ландау (ИТФ) скончался в Черноголовке, где расположены ИТФ и Научный центр РАН, отмечает РБК.

Как говорится в сообщении на сайте РАН, физик принимал участие в создании в СССР атомного и водородного оружия, а предложенное им решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания зарядов.

Ученый создал вместе со Львом Ландау теорию квантовых жидкостей, ему принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития и основам квантовой электродинамики.

Халатников — член Лондонского королевского общества, лауреат премии Гумбольдта, премии Ландау и Сталинской премии, во времена СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени (трижды), орденом Октябрьской Революции и другими наградами.

В 1994 году «за большой личный вклад в развитие отечественной науки» Халатникова отметили орденом Дружбы народов.

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