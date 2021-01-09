Глава минздрава Украины объяснил запрет продажи ряда товаров

Запрет продажи товаров определенных категорий запрещен на Украине в дни карантина по законодательству об эпидемиологии. Об этом в субботу, 9 января, рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Мы учитываем закон эпидемиологии… Приведу обычный пример. Есть супермаркет, в котором представлены товары для разных потребностей. И есть 100 человек, которым нужно приобрести разные товары. 20 человек пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут покупать средства гигиены. Следующие 20 пойдут покупать посуду или какие-то бытовые приборы. А другие — чтобы купить одежду, батарейки и носки. Если мы запрещаем продажу определенных товаров в магазине, то люди, которым они необходимы, заказывают эти товары в интернет-магазинах и (они) не будут контактировать с остальными. Таким образом, из всех этих людей контактировать между собой будут только 40, и вероятность заражения уменьшится в разы», — объяснил глава минздрава Украины на брифинге в субботу. Трансляцию вел YouTube-канал кабинета министров.

В дни усиленного карантина с 8 по 24 января на Украине будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Под запрет попали массовые мероприятия, работа рынков, развлекательных заведений и учреждений культуры. Торгово-развлекательным центрам запретили принимать посетителей, кроме тех, кто планирует купить товары первой необходимости. К ним по решению правительства относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты, корм для животных, а также топливо. Все остальные товары к продаже запрещены.

С начала пандемии на Украине заболели 1 110 015 человек, выздоровели 786 306 пациентов, скончались 19 668 человек. За последние сутки в стране выявили почти 5 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

Накануне украинский минздрав подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».