Власти Индонезии уточнили число людей на борту потерпевшего крушение Boeing

На борту потерпевшего крушение самолета Boeing 737-500 находились 65 человек: 53 пассажира, 12 членов экипажа, сообщил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, сообщает 9 января портал Delik.

В ходе пресс-конференции министр также рассказал, что самолет рейса SJ182 вылетел из Джакарты в Понтианак, но при взлете отклонился от курса, а затем потерял высоту и пропал с радаров.

Как позже стало известно, воздушное судно упало в воду недалеко от столицы Индонезии. В предполагаемом месте крушения найдены обломки лайнера и части тел. В поисковой операции задействовано четыре корабля, три лодки и ВМС Индонезии.

Российское посольство сообщило, что, по предварительным данным, россиян на борту не было.