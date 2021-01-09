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МАК начал расследование причин столкновения двух самолетов в Ленобласти

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Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование причин столкновения двух самолетов в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 9 января, на официальном сайте МАКа.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», ― отмечается в сообщении.

8 января на территории аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе при взлете самолет Piper столкнулся с другим легкомоторным воздушным судном — Cessna 150.

Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. При крушении Piper погибли три человека. Оба воздушных судна выполняли тренировочный полет.

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