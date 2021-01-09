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Власти Индонезии объявили о крушении самолета Sriwijaya Air

В DW cообщили о 59 людях на борту потерпевшего крушение в Индонезии самолета

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На борту разбившегося в Индонезии пассажирского самолета авиакомпании Sriwijaya Air находились 59 человек. Об этом сообщает 9 января DW.

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Как уточняется, среди пассажиров было пятеро детей и младенец. В состав экипажа входили два пилота и четыре бортпроводника.

По словам официального представителя правительства страны Адиты Иравати, самолет Sriwijaya Air потерял контакт вскоре после взлета из столицы Индонезии Джакарты в субботу в 14:40 по местному времени (10:40 мск).

Boeing 737 пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Пунктом назначения воздушного судна был город Понтианак.

Позднее агентство Xinhua со ссылкой на источники сообщило, что Boeing 737-500 упал в воду недалеко от столицы Индонезии, а в предполагаемом месте крушения найдены обломки лайнера и части тел. В свою очередь, портал Delik проинформировал, что крушение произошло в Яванском море в районе острова Лаки, что подтвердили власти Индонезии.

По данным посольства РФ, россиян на борту не было. Власти Индонезии уточняют информацию об иностранцах, которые могли находиться в самолете.

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