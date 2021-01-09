Появилось видео с пассажирами самолета Sriwijaya Air перед крушением

Пассажиры самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Индонезии в субботу, 9 января, перед вылетом делились в соцсетях видео из аэропорта.

Так, одна из женщин, летевшая этим рейсом, выложила в своем Instagram ролик, на котором запечатлены прыгающие и радующиеся дети. Неизвестно, были ли они на борту разбившегося лайнера.

Самолет Boeing 737-500, выполнявший рейс из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров через несколько минут после вылета. Портал Delik сообщил, что лайнер потерпел крушение в Яванском море в районе острова Лаки.

Как сообщал CNN Indonesia, в предполагаемом месте крушения жители острова обнаружили останки тел и обломки фюзеляжа. Позднее министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади объявил о крушении самолета компании Sriwijaya Air.

Согласно данным специализированного портала Airlive, на борту самолета находились 62 человека, в том числе семеро детей, трое младенцев и шесть членов экипажа. Однако точное количество пассажиров уточняется. Сообщается, что лайнер пропал с радаров через пять минут после взлета. При этом за минуту до исчезновения самолет резко потерял высоту с 3,3 тыс. м до 2,3 тыс. м.

При этом агентство Xinhua информирует о 59 людях, находившихся на борту потерпевшего крушения лайнера.

По предварительным данным, россиян в самолете не было. Об этом сообщили в посольстве России в Джакарте. При этом пресс-секретарь российского дипведомства Денис Тетюшин уточнял телеканалу РЕН ТВ, что направление, по которому следовал самолет, популярно среди граждан России.