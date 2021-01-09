Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Три человека стали жертвами сильнейшей за 50 лет снежной бури в Испании
Общество
Врач дал советы по снижению риска травм во время занятий спортом зимой
Мир
Twitter начал блокировать аккаунты сторонников Трампа
Мир
Богатые британцы начали прививаться от COVID-19 в ОАЭ
Мир
Посольство России уточнило данные о россиянах на борту самолета Sriwijaya Air
Общество
Первый вице-губернатор ХМАО Бухтин скончался от последствий COVID-19
Общество
Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована c COVID-19
Происшествия
Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены
Мир
Власти Индонезии объявили о крушении самолета Sriwijaya Air

Появилось видео с пассажирами самолета Sriwijaya Air перед крушением

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажиры самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Индонезии в субботу, 9 января, перед вылетом делились в соцсетях видео из аэропорта.

Так, одна из женщин, летевшая этим рейсом, выложила в своем Instagram ролик, на котором запечатлены прыгающие и радующиеся дети. Неизвестно, были ли они на борту разбившегося лайнера.

Самолет Boeing 737-500, выполнявший рейс из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров через несколько минут после вылета. Портал Delik сообщил, что лайнер потерпел крушение в Яванском море в районе острова Лаки.

Как сообщал CNN Indonesia, в предполагаемом месте крушения жители острова обнаружили останки тел и обломки фюзеляжа. Позднее министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади объявил о крушении самолета компании Sriwijaya Air.

Согласно данным специализированного портала Airlive, на борту самолета находились 62 человека, в том числе семеро детей, трое младенцев и шесть членов экипажа. Однако точное количество пассажиров уточняется. Сообщается, что лайнер пропал с радаров через пять минут после взлета. При этом за минуту до исчезновения самолет резко потерял высоту с 3,3 тыс. м до 2,3 тыс. м.

При этом агентство Xinhua информирует о 59 людях, находившихся на борту потерпевшего крушения лайнера.

По предварительным данным, россиян в самолете не было. Об этом сообщили в посольстве России в Джакарте. При этом пресс-секретарь российского дипведомства Денис Тетюшин уточнял телеканалу РЕН ТВ, что направление, по которому следовал самолет, популярно среди граждан России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020