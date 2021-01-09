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Прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил величину прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рубля. Данные о соответствующем постановлении опубликованы 9 января на сайте правительства.

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Постановление вступило в силу с 1 января.

Отмечается, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как раньше. Кроме того, его величина теперь будет зависеть от медианного среднедушевого дохода по стране, а не от расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину.

«Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей — 11 303, для пенсионеров — 10 022 рубля», — говорится в сообщении.

С нового года был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Его размер составил 12 792 рубля. Расчет МРОТ также был изменен. Теперь он зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42%. Причем МРОТ не может снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты.

23 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что МРОТ впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2021 году. Она отмечала, что это затронет 3,9 млн россиян. В октябре в Минтруде заверили, что МРОТ в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум. Это будет возможно благодаря новой методике расчета.

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