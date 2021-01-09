В России утверждена программа финансирования научных исследований

В России утверждена программа научных исследований, передает телеканал «Известия». Общий объём финансирования до 2030 года составит более 2,1 трлн рублей. Документ состоит из нескольких подпрограмм. Особое внимание уделено поисковым исследованиям. Финансирование получат разработки нанотехнологий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.