У властей Индонезии пока нет данных об иностранцах на борту упавшего Boeing

Власти Индонезии не располагают данными об иностранцах, которые могли находиться на борту потерпевшего крушение пассажирского Boeing 737-500. Об этом в субботу, 9 января, сообщили в национальном поисково-спасательном агентстве страны.

«На данный момент такой информации не поступало», — приводит сообщение ТАСС.

По словам пресс-атташе российского посольства в Джакарте Дениса Тетюшина, информации о возможном нахождении граждан России на борту самолета пока нет. Однако дипмиссия направила запрос, чтобы получить дополнительные сведения.

В Сети опубликован список пассажиров воздушного судна. Согласно документу, на его борту находились 62 человека. Также было опубликовано видео спасательной операции, которая организована на месте предполагаемого крушения самолета.

О том, что вылетевший из Джакарты пассажирский самолет Boeing 737-500, принадлежащий компании Sriwijaya Air, пропал с радаров через несколько минут после взлета, стало известно ранее 9 января. Воздушное судно вылетело в город Понтианак.

Позже в этот же день сообщалось, что лайнер упал в Яванское море близ Джакарты. Агентство Xinhua со ссылкой на источники подчеркивало, что в предполагаемом месте крушения обнаружены обломки лайнера и части тел.