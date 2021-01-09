Посольство РФ выясняет данные о россиянах на борту пропавшего в Индонезии самолета

По предварительным данным, граждан России на борту пассажирского самолета Boeing 737-500, вылетевшего из Джакарты (столица Индонезии) и пропавшего с радаров, не было. Об этом в субботу, 9 января, говорится в заявлении российского посольства в Джакарте.

«По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения», - говорится в сообщении.

О пропаже с радаров пассажирского самолета через несколько минут после вылета из Джакарты стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что пунктом назначения воздушного судна, принадлежащего компании Sriwijaya Air, был город Понтианак.

Как сообщило агентство Xinhua со ссылкой на источники, пропавший с радаров Boeing 737-500 упал в воду недалеко от Джакарты. Отмечалось, что в предполагаемом месте крушения найдены обломки лайнера и части тел.

Также в Сети появился список пассажиров воздушного судна. Согласно документу, на его борту находились 62 человека. Также было опубликовано видео спасательной операции, которая организована на месте предполагаемого крушения самолета.