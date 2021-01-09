Олега Басилашвили выписали из больницы после лечения от COVID-19

Народного артиста СССР Олега Басилашвили, госпитализированного в Санкт-Петербурге с коронавирусом, выписали из больницы. Об этом сообщили в субботу, 9 января, в Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товстоногова

«Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы театра.

Как уточняется, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая также была госпитализирована с коронавирусом, продолжит лечение в 122-й больнице Санкт-Петербурга. Состояние пациентки стабильное.

Как сообщалось ранее на этой неделе, Басилашвили, госпитализированный 2 января, проходил лечение в обычной палате, где находился вместе с супругой.

Фрейндлих была госпитализирована с COVID-19 25 декабря в реанимацию. 4 января врачи сообщили, что в состоянии народной артистки СССР наблюдается незначительная положительная динамика.