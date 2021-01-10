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Испанское белое: снежный буран в Мадриде

Мэр столицы попросил помощи у армии
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Вечером в пятницу, 8 января, на Мадрид обрушился снегопад, который синоптики считают самым сильным за последние 80 лет. Последствия природного катаклизма — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Сразу в нескольких регионах Испании уровень погодной опасности повышен до самого высокого, красного
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Фото: REUTERS/Susana Vera
По прогнозам синоптиков, снег будет идти до понедельника
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Женщина рисует снежного ангела костылями у Королевского дворца
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Фото: REUTERS/Juan Medina
Люди на главной площади Мадрида Пласа-Майор
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Фото: REUTERS/Juan Medina
В целях обеспечения безопасности закрыты университеты, спортзалы и другие общественные места
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Фото: REUTERS/Juan Medina
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда назвал ситуацию «очень серьезной» и запросил помощи у военных
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Тысячи водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях
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Фото: REUTERS/Juan Medina
По прогнозам синоптиков, снежный покров в регионе Мадрид может достичь 20 см
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Фото: REUTERS/Juan Medina
Жителям столицы Испании приходится в срочном порядке осваивать беговые лыжи
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Фото: REUTERS/Juan Medina
Большинство автомобильных магистралей в городе и окрестностях заблокированы снегом
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Аэропорт Мадрид-Барахас приостановил работу до конца дня, дополнительная информация будет объявлена вечером 9 января
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В настоящее время в аэропорту идет очистка взлетно-посадочных полос, но почти нулевая видимость не дает возможности совершать полеты
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Аэропорт Барахас был несколько дней назад объявлен самым комфортным в Европе
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