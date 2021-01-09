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Глава минздрава Украины оценил вероятность использования «Спутника V»

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране в настоящий момент не рассматривается применение российской вакцины от коронавируса.

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«Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использование российской вакцины», — заявил он в интервью изданию «Настоящее время» в пятницу, 8 января.

По словам чиновника, Киев уже заключил договор по поставке вакцины китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Кроме того, Степанов подчеркнул, что Украина продолжает вести переговоры с другими производителями вакцины от коронавируса и они, по его словам, уже на этапе технического согласования договоров. Камнем преткновения сторон, по его словам, стали сроки поставки препаратов.

Степанов добавил, что на Украине на сегодняшний день утвержден пятиэтапный план вакцинации населения. На первом будут привиты медработники и люди, оказывающие помощь гражданам из наиболее подверженной риску категории, например жильцам домов престарелых. Вторым этапом прививки сделают людям, отобранным уже по профессиональным группам риска, возрасту и т.д.

5 января харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 8 января Степанов подтвердил этот факт, но уточнил, что это только заявка.

Также в начале января президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своем блоге на портале «Обозреватель», что украинские политики начали тайную вакцинацию от COVID-19.

По его словам, прививку сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить данную информацию.

Согласно данным украинского минздрава, которые опубликовал Степанов в своем Facebook, на сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 1 млн 110 тыс. случаев коронавируса, скончались 19 668 человек, выздоровели 786 305 пациентов.

Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность. Украинский президент Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить украинцам, почему страна не хочет закупать российский препарат.

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