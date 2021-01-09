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Дуров рассказал о распространяемых Facebook мифах о Telegram

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Распространяемые Facebook мифы о Telegram направлены на снижение популярности последнего. Об этом в субботу, 9 января, рассказал владелец мессенджера Павел Дуров.

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«Я слышал, что в Facebook есть целый отдел, посвященный выяснению причин популярности Telegram. Мы также обнаружили ботов, которые распространяют слухи о нашем мессенджере в социальных сетях», — написал он в своем Telegram-канале.

Предприниматель напомнил, что WhatsApp изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему Facebook. Это, по мнению Дурова, приводит к ускорению перехода людей из WhatsApp в Telegram.

В связи с этим Facebook, опасаясь конкуренции, начал распространять мифы о мессенджере, добавил бизнесмен. В них идет речь о якобы связи Telegram с Россией, также сообщения направлены на подрыв доверия к приложению, которое, согласно мифам, не гарантирует безопасные и тайные переписки.

Дуров заявил, что компания не имеет офисов в России, чаты в Telegram защищены методом шифрования, а коды можно найти в открытом доступе. Это позволяет с легкостью проверить достоверность его слов.

Как заключил основатель мессенджера, ключевым отличием Telegram от Facebook является уважение пользователей.

В конце декабря 2020 года Павел Дуров сообщил, что в 2021 году мессенджер Telegram начнет монетизироваться, представив платный функционал для бизнеса и пользователей с расширенными потребностями, при этом все текущие сервисы останутся бесплатными.

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