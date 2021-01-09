Глобальная температура на Земле в 2020 году повторила рекорд. Предыдущее достижение зафиксировали в 2016 году, передает телеканал «Известия». Период стал самым теплым за всю историю наблюдений. Данные предоставлены информационной службой C3S. Период с 2011 по 2020 год стал самым теплым десятилетием на планете. Кроме того, прошлый год стал самым жарким за историю наблюдений в Европе. Предыдущий рекорд принадлежал 2019 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.