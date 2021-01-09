Эндокринолог рассказала о способах поддержать здоровье после праздников

Вернуться к привычному ритму и уберечь здоровье после новогодних застолий можно с помощью ряда простых рекомендаций. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, одним из важнейших правил является отказ от стремления доесть блюда, оставшиеся после праздников. Павлова заявила, что многие из них быстро портятся и приводят к заболеваниям желудка и кишечника. Лучше приготовить свежие простые блюда, например, мясо с квашеной капустой или овощами.

Медик подчеркнула, что употребление фруктов полезно, однако начинать с них день не стоит — лучше съесть их в качестве десерта после завтрака. Также важно соблюдать питьевой режим.

Чтобы привести тело в тонус, достаточно несложных физических упражнений и прогулок. Павлова обратила внимание, что лучшее время для активности — утро и период с 16:00 до 19:00.

«Есть такой цикл Кребса — это биохимический процесс, в результате которого вырабатывается энергия. Если нам кислорода не хватает, то этот цикл переходит на альтернативный вариант, в котором энергии вырабатывается значительно меньше. Поэтому занятия на свежем воздухе — это более продуктивный и полезный способ нагрузки, чем занятия в спортзале», — отметила эндокринолог в беседе с kp.ru.

Как она добавила, хорошим вариантом нагрузки станет катание на лыжах или коньках. Сразу после пробуждения можно сделать легкую зарядку, а свободное время уделять интересному досугу: чтению книг, посещению онлайн-спектаклей, прослушиванию музыки.

Кроме того, важно помнить о здоровом сне и не отправляться в постель позже 23:00, чтобы сохранять бодрость и продуктивность.

Ранее в январе диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова посоветовала исключить из рациона жирную и жаренную в масле пищу и употреблять больше клетчатки, чтобы восстановить питание после праздников.