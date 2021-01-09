В Туве в результате пожара погибли три человека

В результате пожара в жилом доме с баней в городе Туран в Республике Тыва погибли три человека. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

«Открытым пламенем горел дом с пристроенной баней. Огнеборцы ликвидировали пожар в течение 15 минут. На месте пожара обнаружены три человека без признаков жизни», ― говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Общая площадь пожара составила 58 кв. м.

Накануне стало известно, что в жилом доме на западе Москвы произошел пожар, в результате чего погибли четыре человека. Площадь возгорания в доме по Беловежской улице составила 3 кв. м. Загорелась квартира на седьмом этаже.