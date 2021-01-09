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Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Архангельском

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Пожар произошел в жилом доме в селе Ломоносово муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области. Об этом в субботу, 9 января, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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«В результате пожара значительно поврежден 3-й подъезд. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты ПЧ-54 и ОП ПЧ-54 в составе 12 человек и четырех единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону, после ликвидации возгорания в деревянном 12-квартирном доме были обнаружены тела четырех мужчин.

«По предварительным данным, пожар произошел в квартире, в которой собирались лица для употребления спиртных напитков», — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Устанавливаются обстоятельства смерти мужчин и причины возгорания.

7 января в доме по Беловежской улице на западе Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 3 кв. м. Загорелась квартира на седьмом этаже. В результате ЧП погибли четыре человека.

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