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Житель Великобритании сдал на права с 158-й попытки

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Со 158-й попытки сдал экзамен на вождение житель Британии. Мужчина потратил 3600 фунтов стерлингов, или около 360 тыс. рублей, только на сдачу теории, сообщает телеканал «Известия». Второе место заняла женщина, которая осилила теоретическую часть со 117-го раза. Еще один британец сдал практику с 43-й попытки, заплатив за это около 3200 фунтов стерлингов, или примерно 320 тыс. рублей. Самым пожилым учеником оказался 72-летний пенсионер.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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