Тела трех человек обнаружили в квартире дома в Коломне
Тела трех человек нашли в квартире дома в Коломне. Об этом в субботу, 9 января, сообщили в главном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.
«В квартире в Коломне обнаружены тела трех человек без видимых телесных повреждений», — говорится в публикации на официальном сайте ведомства.
По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление угарным газом. Специалисты осмотрели место происшествия и обнаружили, что в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляционной системы. В результате помещение могло заполниться угарным газом, что привело к отравлению погибших.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители изучили техническое состояние вентиляторов и допросили специалиста и свидетеля. Расследование продолжается.
Накануне, 8 января, сообщалось, что в результате обрушения потолка в частном доме под Ульяновском погиб трехлетний ребенок. СК возбудил уголовное дело.